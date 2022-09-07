İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçeye bağlı Üzümlü köyünde arama yapan ekipler, Z.S'nin ev ve aracında gümrük kaçağı 4 bin 620 paket sigara ve 735 kilogram çay, Y.S ile B.S'nin bakkalında 2 bin 480 paket sigara ve T.K'nin evinde 670 paket sigara ile 1 ton 30 kilogram çay ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.