M.G. yönetimindeki otomobil ,çevre yolu üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tavşanlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.