H.K'nin kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, dün akşam saatlerinde, Yağmurlu Mahallesi'nde karşı yönden gelen C.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve her iki otomobildeki 5 kişi, ambulansla Soma ve Akhisar devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.