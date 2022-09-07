Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
H.K'nin kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, dün akşam saatlerinde, Yağmurlu Mahallesi'nde karşı yönden gelen C.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve her iki otomobildeki 5 kişi, ambulansla Soma ve Akhisar devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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