İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlar ile oynayan kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, ülke genelindeki eş zamanlı faaliyet kapsamında farklı saat aralıklarında "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis Uygulaması" icra edildi.

Jandarmanın 77 tim/unsur ve 557 personel ile 87 noktada gerçekleştirdiği uygulama sonucunda 3 bin 858 kişi sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı ve bir zanlının gözaltına alındığı bildirildi.