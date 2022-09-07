Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'daki müze sayısı 17'ye ulaştı
[Fotograf: AA]
Trakya'daki müze sayısı 2021 yılı itibariyle 17'ye ulaştı.
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü, Kültürel Miras istatistiklerini paylaştı.
Buna göre Türkiye'de müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 artarak 519 oldu.
Müzelerin 210 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 143 oldu.
Edirne'de ise müze sayısı 2021 yılında 13 oldu.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde ikişer müze bulunurken Trakya'da toplam müze sayısı 17 oldu.
Etiketler: Müze
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