Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız ve Cebeci plajlarının bazı bölgeleri dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.
Etiketler: Kocaeli
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