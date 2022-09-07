Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta toplu balık ölümleri
[Fotograf: DHA]
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Söğütlü Çayı’nda yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.
Elbistan şehir merkezini geçerek Ceyhan Nehri’ne karışan Söğütlü Çayı’nın debisi, yaz ayları ve tarımsal sulama nedeniyle yok denecek kadar azaldı.
Bentlerle önü kapatılan suyun aşağı kesimlere ulaşmaması ve çayın kurumaya yaklaşması, canlı yaşamını tehlikeye atıyor.
Tepebaşı Köprüsü civarında çok sayıda irili ufaklı ölü balık kıyıya vurdu.
Yaşanan balık ölümlerinin, su azalması ve besi çiftliklerinin atıklarının karışmasına bağlayan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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