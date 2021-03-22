Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da sis hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu kent merkezinde etkili olan sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde Sümer, Köroğlu, Aktaş, Yukarısoku, Yaşamkent, Paşaköy, Sümer, Bahçelievler, Sağlık ve Dağkent mahallelerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
Etiketler: Hava Durumu
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