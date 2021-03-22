Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.