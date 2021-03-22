Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta Covid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 10:32
- 10:30
- 10:15
- 10:32
- 10:11
Sıradaki Haber
Edirne'de vaka sayılarının artmasında etken olan ev ziyaretlerini önleme çalışmaları yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz