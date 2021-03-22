İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 108, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 107 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 786 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.