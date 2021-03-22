Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 215 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 215 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 108, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 107 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 786 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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