Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 22 Mart 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 7,87’den işlem görüyor. İşte, 22 Mart güncel döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8760 liradan, avro 9,3430 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8740 liradan alınan dolar, 7,8760 liradan satılıyor. 9,3410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3430 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2630 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6320 lira olmuştu.
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