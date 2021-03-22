İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.D'nin işletmesinde kaçak içki ve sigara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aramalarda 28 bin 200 bandrolsüz makaron, 8 bin dolu makaron, 44 kilo 205 gram bandrolsüz tütün, 25 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki ve 150 mililitre anason aroması bulundu.

T.D. hakkında adli işlem başlatıldı.