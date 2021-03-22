Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da balık pazarı denetlendi
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgâhları denetledi.
Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Kütahya'nın Şaphane ilçesinde de devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe pazarlarında denetimler gerçekleştirdi. Pazarda bulunan balıkçı tezgâhlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü.
Ekipler, balık tezgâhlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra Koronavirüs tedbirlerini de denetlendi.
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