Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Kütahya'nın Şaphane ilçesinde de devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe pazarlarında denetimler gerçekleştirdi. Pazarda bulunan balıkçı tezgâhlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü.

Ekipler, balık tezgâhlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra Koronavirüs tedbirlerini de denetlendi.