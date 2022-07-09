Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da izinsiz kaza yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
[Getty]
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlçede istihbarat çalışması yapan jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Alanda 21 metre derinliğinde iki kazı yapan şüphelilerin telsiz yardımıyla haberleştikleri tespit edildi.
Kazıda kullanılan aletlere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bolu Kaçakçılık Kaçak Kazı
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