Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimine ağırlık verildi.

Sürücülerde olası kural ihlalinde yakalanma riski hissini artırmak amacıyla dron desteğiyle yapılan denetimlerde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

Özellikle ilçe yollarında yapılan denetimde tehlikeli şerit değiştirdiği belirlenen bir sürücü ile sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.