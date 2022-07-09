Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 08:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
[Fotograf: İHA]
Bursa'da aç kalan domuz ailesi şehir merkezine inerek yemek aradı.
Bursa'da aç kalan domuz ailesi şehir merkezine inerek yemek aradı. Edinilen bilgiye göre olay Mudanya ilçesinde yaşandı.
Aç kalan domuz ailesi zeytinlik alandan çıkarak yemek aramak için şehir merkezine indi.
Bir süre çöplerde yemek arayan domuz ailesi daha sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Bursa
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