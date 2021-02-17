Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlisli gençler yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Nazik Gölü'ne gelen Dilburnu köyünde yaşayan gençler, tehlikeye aldırış etmeden doyasıya eğlendi.
Köylülerden Mehmet Oğur, kış boyunca donan göl üzerinde futbol oynayarak burayı bir eğlence alanına dönüştürdüklerini söyledi.
Yazın balıkçılık yaparak ailesini geçindirdiğini belirten Oğur, "Her yıl aralık ayından sonra buralar buz tutuyor. Gölde buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşmış. Köyümüzdeki gençlerle birlikte donan gölde futbol maçı yapıyoruz." dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
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