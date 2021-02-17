Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde alınan bilgiye göre, Yunus Gök yönetimindeki 01 ADF 172 plakalı otomobil, Ayrancı rampası mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 MA 0553 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Gök, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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