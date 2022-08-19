Yeni nesil bir üniversite sloganıyla eğitim hayatına devam eden Uşak Üniversitesi'nin, son yıllarda yükseköğretimde adından sıkça söz ettirdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Savaş, 2022 YKS sonuçlarındaki doluluk oranının üniversitelerinin doğru yolda olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Meslek Yüksek Okulları’nda yerleşme oranı yüzde yüz

Uşak Üniversitesi'nin lisans bölümlerinin bu yıl toplam kontenjanının 3 bin 392 olduğunu belirten Prof.Dr. Ekrem Savaş, “Sonuçlara göre fakültelerimizin bölümlerine toplam 3 bin 297 öğrenci yerleşti ve doluluk oranımız yüzde 97,20 oldu. Ön lisans programlarımızın bu yıla ait kontenjanı ise 2 bin 841 idi. Meslek Yüksekokullarımızın ön lisans programlarına 2 bin 931 öğrenci yerleşti. Meslek Yüksek Okulları’nda yerleşme oranı yüzde yüz oldu. Bu doluluk oranları Ege bölgesindeki başarımızı ve gücümüzü gösteriyor” diye konuştu.

Günümüzde öğrencilerin tercihlerini enine boyuna incelediklerini ve bilinçli tercih yaptıklarını aktaran Rektör Savaş, “Öğrenciler üniversiteleri her yönüyle kıyaslıyorlar. Uşak Üniversitesi olarak son yıllarda eğitimde standartları oluşturarak, kaliteyi yakaladık. Doluluk oranlarımız da bunun göstergesi. Sonuçlar mutluluk verici” dedi.

“Uşak Üniversitesi ailesine hoş geldiniz”

Yeni dönemde Uşak Üniversitesi olarak ilim üreten bir üniversite olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesini tercih eden gençlerimizi tebrik ediyorum. Uzun ve yorucu bir sınav maratonunun sonunda geleceklerini şekillendirecekleri bu önemli evrede Uşak Üniversitesi ailesini seçtikleri için öğrencilerimizi kutlarken, ailelerinin onlar için duyduğu haklı gururu paylaşıyorum. Öğrencilerimizin, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum. Öğrenciyi merkeze alan eğitim modeli ile yenilikçiliği benimseyen ve kendini sürekli geliştiren genç ve dinamik Uşak Üniversitesi Ailesine Hoş Geldiniz diyorum” dedi.