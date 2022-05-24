Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 13:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de sağanak yağış ve dolu etkili oldu
[Fotoğraf:AA]
Bingöl kent merkezinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu, birçok yer resmen beyaza büründü.
Bingöl kent merkezinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu, birçok yer resmen beyaza büründü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl merkezde sağanak yağış etkili oldu.
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, dolu da etkisini gösterdi.
Kent merkezindeki birçok nokta dolu ile birlikte beyaza büründü.
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