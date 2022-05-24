Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerince, kentin bazı bölgelerine yaban hayatının takibi için fotokapanlar yerleştirildi.

Bu sayede kaçak avcılıkla da mücadele eden DKMP görevlileri, fotokapanlar aracılığıyla doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor.

Son bir yılda fotokapanlara yansıyan görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

Munzur ve Pülümür vadilerine yerleştirilen fotokapanlar tarafından kurt, domuz, bozayı ve yaban keçisi sürüsü kayıt altına alındı.