Epcim, Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde bir düğün salonunda düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı.

Epcim, burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık projeleri başta olmak üzere çiftçilere yönelik çalışmaları anlattı.

Bayburt tarımını her an düşündüklerini ve geliştirmek için ellerindeki bütün proje konularını sonuna kadar uygulamaya çalıştıklarını belirten Epcim, "Bayburt'ta tarımsal getiri Türkiye'nin büyük ovaları kadar ürün çeşitliliğine sahip olmadığı için çok fazla değil. Buna rağmen sevgiyle tohumu eken Bayburtlu çiftçiler, şu anda Bayburt'u, Bayburt tarımını ve Bayburt'taki arazileri hiçbir şekilde boş bırakmamıştır. Biz de Bayburtlu çiftçimizle bu manada büyük gurur ve onur duyuyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında kentte birçok proje uygulandığına dikkati çeken Epcim, şunları kaydetti:

"Şehrimizde 19 bin olan koyun sayımız iki yıl içerisinde 125 bin rakamlarına geldi. Bu Bayburt'un, Bayburtlu üreticinin büyük bir başarısıdır. Bu manada da özellikle 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' adlı proje kapsamında 240 çiftçimize koyun dağıttık. Bununla da yetinmedik. Bu 240 çiftçi yanına bir o kadar daha kattı ve bu şekilde 125 binli rakamlara ulaşıldı. Bu çok büyük bir başarıdır. Bayburt'ta koyunculuk iki yıl önce bitme noktasına gelmişti. Burada başarı sağlandı. Ekilmeyen arazi kalmadı. Ayrıca dış desteklerden çeşitli fonlarla bu süreci desteklemeye çalıştık."

Programda konuşan Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe de çiftçilerin sorunlarını dile getirdi.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

