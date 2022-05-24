Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 496 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da 496 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde Tercan ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste yapılan aramada, İ.Ö'ye ait valiz içerisinde 496 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yakalanan İ.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Erzincan Kaçakçılık
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