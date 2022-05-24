Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde Tercan ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, İ.Ö'ye ait valiz içerisinde 496 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan İ.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.