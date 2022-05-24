Tuzluca ilçesine bağlı Göktaş köyünde bulunan vadi, yamaçlarında birbirinden farklı yüksekliklerde yüzlerce dik kayayı barındırıyor.

Görünüşü dolayısıyla "testere" adı verilen vadideki kayalar, ilginç bir görüntü sunuyor.

Farklı yapısı sebebiyle genellikle karların eridiği ilkbaharda doğaseverler ve doğa sporcularınca gezilen vadi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile kayda alındı.

Vadiyi gezmeye gelen doğaseverlerden Zeycan Öksüz, AA muhabirine, vadinin adını sosyal medyadan duyduğunu ve arkadaşlarıyla gezmeye geldiklerini söyledi.

Gördükleri manzaralara hayran kaldıklarını anlatan Öksüz, "Testere şeklindeki kayalar yapı olarak çok güzel gözüküyor, bölgenin doğasının önemli bir parçası olduğu görülüyor. İnsanların gelip burayı gözleriyle buraları görmelerini öneririm. Dağların testereye benzemesi ilgi çekici bir şey. Muhakkak görülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Doğa tutkunu Serkan Cengiz ise vadinin daha iyi bir tanıtımla daha fazla ziyaretçi alabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Testereyi anımsatan kayalar çok güzel, doğa harikası. Kayalar pürüzsüz bir kesime sahip. Turizmden biraz yoksun kalmış, yetkililer bu duruma el atmalı. Türkiye için getiri kaynağı olabilecek bir yer."