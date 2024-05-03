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Güncel
İHA 03.05.2024 14:19

Bingöl'de 'Orman Benim' etkinliğinde ormandaki çöpler toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca orman yangınlarının önlenmesi amacıyla başlatılan 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde Bingöl'de öğrencilerin de katılımıyla ormanlık alandaki çöpler toplandı.

Bingöl'de 'Orman Benim' etkinliğinde ormandaki çöpler toplandı
[Fotograf: İHA]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Orman Benim' projesi kapsamında çöp ve atıkların ormanda neden olduğu yangınlara dikkat çekmek için Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Şehitlik Anıtı'nın yanındaki çamlık alanda etkinlik düzenlendi.

Temizlik ve ağaçlarda alt dal budaması yapıldı. Sivil toplum kuruluşları ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çöplerin temizlenmesiyle orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlandı.

11 yaşındaki Güney Umut Savuş, "Bugün arkadaşlarımızla beraber gelip orman temizliği yaptık. Etrafı temizleyip, cam şişe atıklarını da poşetlere doldurup kaldırdık. Tüm herkesten ricamız buraları kirletmesinler ve temiz tutsunlar" dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Engin Tok, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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