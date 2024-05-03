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Güncel
AA 03.05.2024 13:11

Kilisli kadınların Tekstilkent'te ürettiği ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, çalışanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğu Tekstilkent'te üretilen konfeksiyon ürünleri Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kilisli kadınların Tekstilkent'te ürettiği ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Kilis OSB işbirliğinde yaklaşık 20 dönüm alanda kurulan Tekstilkent, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Çalışanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğu Tekstilkent'te imal edilen konfeksiyon ürünleri, başta Almanya ve Fransa olmak üzere 6 Avrupa ülkesine gönderiliyor.

2025 yılına kadar 1200 çalışana ulaşılması hedeflenen Tekstilkent, bir yandan kadınların istihdamına diğer yandan da bölge ve ülke ekonomisinin ihracat rakamlarına katkı sağlıyor.

Kilis OSB Müdürü Mehmet Nur Cantaşdemir, 19 bin 800 metrekarelik iki katlı kapalı alandan oluşan tesisin ocak ayında üretime geçtiğini söyledi.

Şu anda 220 çalışanla kadın istihdamına destek verildiğini anlatan Cantaşdemir, "2025 sonuna kadar 1200 çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Tesisimiz, kompleks tasarlanmış olup çalışanların hem fiziksel ve psikolojik hem de kültürel ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Aynı zamanda tesisimizin en büyük destekçisi olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü İpekyolu Kalkınma Ajansına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"40 milyon liralık ekonomik girdinin ilimiz esnafına geri dönüşü olacak"

Cantaşdemir, Tekstilkent'te imal edilen ürünlerin Avrupa'nın 6 ülkesine satıldığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü markalar için üretim gerçekleştirildiğine dikkati çeken Cantaşdemir, şunları ifade etti:

"Tesisteki çalışanların yüzde 90'ı kadın. Bu kadınların ekonomiye katılmasıyla kişi başı yaklaşık 22 bin lira Kilis'e giriyor. Firma sayesinde şu anda kente aylık 4,5-5 milyon lira sıcak para girişi oluyor. İstihdam, 1200'lere ulaştığında 40 milyon liralık ekonomik girdinin ilimiz esnafına geri dönüşü olacak."

Tekstilkent'te 3 aydır çalışan Esranur Saçlı, "Çeyizim için aileme destek oluyorum. Burası kadınlar için büyük bir özgürlük, ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerinde olması için çok güzel bir yer. Yaptığım ürünler, Avrupa'ya gidiyor, uzak yerlerdeki insanlar kullanıyor. Bu, çok güzel bir şey." diye konuştu.

Feride Bahçıvan da tesiste 2,5 aydır çalıştığını dile getirerek, "Burada başladıktan sonra hayatımda çok şey değişti. Çocuklarıma katkım oluyor, bayramlıklarını aldım. Birilerinden beklemiyorsun, kendi bütçenle hareket ediyorsun." ifadelerini kullandı.

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