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Güncel
AA 03.05.2024 13:55

Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlenecek

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 5 Mayıs'ta "Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlenecek.

Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlenecek
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Tekirdağ'da ilk kez düzenlenecek olan ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen şenlik, saat 17.00'de Peştemalcı Caddesi başında kortej ile başlayacak.

Sahil dolgu alanında sona erecek kortejin ardından saat 18.00'de amfi tiyatroda şenlik ateşi yakılacak.

Saat 19.00’da ise konserler, bando ve Roman dans gruplarının gösterileri sunulacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar konu ile ilgili: "Şehrimizin tüm renklerini bir arada görmek, hep birlikte şenlik coşkusunu yaşamak adına tüm vatandaşlarımızı 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği’ne bekliyorum. Pazar günü şenlikte görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. 

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