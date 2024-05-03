Tekirdağ'da kendisini doktor olarak tanıtan hurdacı tutuklandı

Tekirdağ'da hurdacılık yapan Fahrettin Ç. sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Fatma T. ile tanıştı.

Fahrettin Ç., Fatma T'ye İstanbul'da bir hastanede çocuk doktoru olarak çalıştığını ve isminin de Selçuk olduğunu söyledi.

Evlilik vaadiyle kandırıldığını bir televizyon programında iddia eden Fatma T., şüphelinin bulunmasını istedi.

Televizyon programına katılan Fahrettin Ç. ise doktor olmadığını söyledi.

Hakkında "dolandırıcılık" suçundan aranması da bulunan zanlı, savcılığa giderek teslim oldu.

İşlemlerinin ardından Fahrettin Ç. tutuklandı.