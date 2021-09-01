Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de devrilen otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen otomobil yandı.
Bingöl'de alınan bilgiye göre, Hamza Karasu yönetimindeki 25 SN 576 plakalı otomobil, dün gece Bingöl-Erzurum kara yolunun ilçe mezarlığı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Karasu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sabah saatlerinde LPG'li araçtan yakıt sızması sonucu yangın çıktı. Yangın, Karlıova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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