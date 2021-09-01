Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Didim'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Akbük Körfezi açıklarında takibe aldığı teknedeki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karada 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Filistin, Afganistan, Suriye ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülecek.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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