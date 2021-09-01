Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim D. yönetimindeki 06 RES 55 plakalı otomobil, kırsal Alembey Mahallesi girişinde Ali Gök'ün (48) kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola düşen Gök ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gök'ün cesedi otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İbrahim D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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