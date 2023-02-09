Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, depremin yaşandığı bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kampanyası başlattı.



Belirlenen ihtiyaç listesindeki ürünleri toplama bölgesine getiren Bursa esnafı, ürünleri araca el birliğiyle yükledi.

Gıdadan kışlık giysi ve temizlik maddesine varıncaya kadar çeşitli malzemeleri araca yerleştirilmesinin ardından tır, dualar eşliğinde afet bölgesine doğru yola çıktı.

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, "Bugün ilk aracımızı yolcu ettik. Akabinde hemen AFAD ve diğer ilgili kurumlarla koordine bir şekilde yeni araç organizasyonlarına başladık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.



Orhaneli'den iki tır bölgeye uğurlandı



Öte yandan Orhaneli Kaymakamlığı ile Orhaneli Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, iki tıra yüklenerek dualarla Adana'ya gönderildi.

Yardım tırı hakkında açıklama yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Zaman birlik olma, yardım etme ve dua zamanıdır. Acımız büyük, afet bölgesine bir nebze katkıda bulunmak için ihtiyaç listesine göre topladığımız yardımları gönderiyoruz. Allah hayırlarımızı kabul etsin" ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün seyyar mutfak ekibi Hatay'a gitti



Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve meslek liselerinin yer aldığı seyyar mutfak ekibi depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek desteği vermek üzere Hatay'a hareket etti.



Beraberinde erzak yüklü 5 tırla hareket eden seyyar mutfak ekibi, Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlara hizmet verecek. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Meslek liselerimizden oluşturduğumuz ve depremden etkilenen bölgede görev yapacak seyyar mutfak ekibimiz, 5 tır erzakla birlikte Hatay'a hareket etti" dedi.



Afet bölgesine 18 tır yardım



Bilecik'te, AFAD öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve gönüllü kuruluşların ekiplerinden 241 personel ile 21 iş makinesi deprem bölgesine sevk edildi. Şu ana kadar 18 tırı bulan malzemeler, deprem bölgesine dualarla gönderildi. Ayrıca 5 milyon lira nakdi yardım yapıldı.



Osmaneli ilçesindeki işçilerden nakdi yardım



Osmaneli ilçesinde de bir fabrikada çalışan işçiler, aralarında topladıkları 32 bin 305 lirayı bölgeye ulaştırılmak üzere Kaymakam Yüksel Ünal'a teslim etti.



Ünal, kaymakamlığı arayarak ayni yardımda bulunan, bölgeye gitme taleplerini ileten, yardım için yapılan duyurulara duyarlılık gösteren ilçe halkına teşekkür ederek, ayni yardımların AFAD Müdürlüğüne teslim edildiğini, fabrika işçilerinin aralarında topladıkları nakdi yardımların da AFAD Başkanlığının yardım hesabına yatırıldığını aktardı.