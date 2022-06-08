Bilecik'te son aylarda artan motosiklet hırsızlığı ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Günlerce güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler farklı tarihlerde 5 adet motosiklet çalan hırsızların B.Y. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit etti.

Ardından şahısların Afyonkarahisar'da olduğunu tespit etmesi üzerine hemen Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi.

Şahıslar ekiplerce Afyonkarahisar'da yakalanarak Bilecik'e getirildi. İki şahsın alınan ilk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.