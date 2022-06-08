Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık, el değmemiş doğasıyla dört mevsim farklı güzellikler sergiliyor.

Son yıllarda yeni gezi rotaları ve güzelliklerin keşfedildiği ilçede, her geçen yıl yaygınlaşan dağ ve yayla turizmi de yöre sakinlerine kazanç sağlıyor.

Yaklaşık 7 bin nüfusa sahip ilçe, kışın kayak faaliyetleriyle ilkbahar ve yaz aylarında ise kamp, rafting, bisiklet ve trekking tutkunlarını ağırlıyor.

Munzur Dağları'ndan gelen yer altı ve kar sularıyla beslenen Kırkmerdiven Şelaleleri de hava sıcaklığının artmasıyla şu sıralar çevre illerden ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçinin gezi rotasında yer alıyor.

Manzarası ve yemyeşil doğasıyla dikkati çeken şelaleleri görmek isteyen misafirler, araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak Gözeler köyüne geliyor.

Yaban keçilerini görüyorlar

Burada gerekli hazırlıklarını yapan doğaseverler, daha sonra Munzur Dağları arasındaki derin vadide yürüyüşlerine başlıyor.

Patikalarda yürüyen ziyaretçiler, yolculukları esnasında endemik bitki türleri ve yaban keçilerini yerinde görme fırsatı yakalıyor.

Zorlu geçen 15 kilometrelik parkurun sonunda şelalelere ulaşan ziyaretçiler, birkaç saatlik mola verip yemyeşil doğada piknik yapıyor.

Bir süre sonra turlarına kaldıkları yerden devam eden ziyaretçiler, bölgedeki 4 şelaleyi ve çevresini gezerek şehirden uzakta rahat bir nefes alıyor.