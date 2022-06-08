Batman'ın Sason ilçesinde 2007 yılında deneme amaçlı 4 aile ile üretimine başlanan Sason çileği, geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Sason Kaymakamı Murat Mete, devletin ilçedeki çiftçilere sağladığı destek sayesinde üretimin her geçen yıl daha da artarak 400 aileye geçim kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Çiftçilere 2022 yılı içinde 100 dekarlık alan için hibe desteği müjdesini veren Mete, "Bal ve ceviz diyarı olarak bilinen ilçede, son yıllarda ön plana çıkan bir başka değer ise Sason çileği oldu. Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra kokusuyla, tadıyla, uzun ömürlülüğü ile kendine yer edindi, diğer çilek türlerinden ön plana çıktı" dedi.