Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 14:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Vize ilçesi Aksicim köyü Ceneviz Mağaralı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.A. ve C.B. kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, M.A. ve C.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Kaçak Kazı
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