Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi
Düzce'de zabıta ekiplerinin market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde etiket ve son kullanma tarihine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Çay Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir marketteki yüzlerce ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlenerek ürünlere el konuldu.
İşletme hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işlem başlatılırken, toplanan ürünler imha edildi.
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