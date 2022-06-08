Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturmada, engelli vatandaşlara sağlanan birtakım maddi kolaylıklardan yararlanmak amacıyla kentte usulsüz engelli raporu düzenledikleri anlaşılan şüpheliler tespit edildi.

Usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına para gönderdikleri ve şüphelilerin elde ettikleri maddi menfaat yapılan yazışmalarla ortaya çıkarıldı.

Operasyonda, aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.