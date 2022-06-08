Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, kentte 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polisin oğlu Osman Gökçe Göl için doğum günü kutlaması düzenledi.

Yirmiikigün Mahallesi'ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada, Osman Gökçe için hazırlanan pasta kesildi.

Şehidin eşi Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle çok mutlu olduğunu, eşinin şehadetinden sonra silah arkadaşları başta olmak üzere devletin kendilerini asla yalnız bırakmadığını söyledi.

Osman Gökçe de tüm sevdikleri ve değer verdikleriyle bir arada olmanın sevincini yaşadığını vurguladı.

Doğum gününün normalde yarın olduğunu anlatan Göl, babasının mesai arkadaşları başta olmak üzere polis teşkilatının kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, hepsine teşekkür ettiğini söyledi.