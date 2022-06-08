Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da sağanak etkili oldu
Aksaray’da öğle saatlerinde 25 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı akşam saatlerinde yerini yağışa bıraktı.
Aksaray’da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşırken, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde yağmur beklendiği duyuruldu. Beklenen yağmur akşam saatlerinde etkili oldu.
Aniden etkili olan sağanak yaklaşık 40 dakika etkisini sürdürdü.
Sıradaki Haber
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz