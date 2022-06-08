Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de göçük altında kalan kişi yaralandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, metruk binada göçük altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tek katlı metruk binanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Bu sırada evde bulunan Soner A. enkaz altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince evden çıkarılan Soner A, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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