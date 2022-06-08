İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Narkotik köpeğinin de katılımıyla eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli N.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Evde ve bahçede yapılan aramada, 291 kök Hint keneviri ve bir miktar kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.