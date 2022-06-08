Doğa yürüyüşü için Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli bölgesine giden Aslan Hamza Algül ve Ali Can Polat, boz ayı ile karşılaştı.

Tehlikeye aldırış etmeden ayının peşine düşen doğa sporcuları, ayıyı videoya aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Görüntülerde, ormanlık alanda dolaşan ayının bir ağacın gövdesinde sırtını kaşıdığı görüldü.