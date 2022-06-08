Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Doğa yürüyüşünde ayı ile karşılaştılar
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ın Şuşehri ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan gezginler, ormanlık alanda bozayıyla karşılaştı.
Doğa yürüyüşü için Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli bölgesine giden Aslan Hamza Algül ve Ali Can Polat, boz ayı ile karşılaştı.
Tehlikeye aldırış etmeden ayının peşine düşen doğa sporcuları, ayıyı videoya aldı.
[Fotoğraf: İHA]
Görüntülerde, ormanlık alanda dolaşan ayının bir ağacın gövdesinde sırtını kaşıdığı görüldü.
Etiketler: Sivas
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