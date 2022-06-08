Hac kafilesinin hareketi öncesi, Ziraat Mahallesi’ndeki uğurlama törenine 177 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Müftü Vekili Tahsin Ekim, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Kütahya’dan bu yıl 530 hacı adayının kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getireceğini anlatan Ekim, şunları söyledi:

“Büyük bir heyecan içindeyiz. İki senelik bir aradan sonra inşallah bugün Kütahya’mızdan ilk hacı adayı kafilemizi uğurluyoruz. Hacca gitmek büyük bir hasret. Hacca gitmek, hacı olabilmek ve aynı zamanda hacı kalabilmek çok önemli. Hacca gitmek İslam’ın beş şartından biri. Mevlam bu ibadeti güzel bir şekilde yerine getirebilmeyi hepimize nasip etsin.”

Kütahya’da bulunan Zafer Bölgesel Havalimanından uçakla Mekke’ye gidecek hacı adayları törenin ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.