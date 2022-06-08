Söke ilçesinde buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevleri kontrol altına alan ekipler, alevleri çevredeki tarlalara ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 80 dönüm zeytinlik, 80 dönüm ise buğday alanı zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ayrıca yangının söndürme çalışmaları esnasında bir jandarma astsubayının da dengesini kaybederek düşmesi sonucu ayağını kırdığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.