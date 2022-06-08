Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Dargeçit ilçesinden Midyat ilçesine doğru seyir halinde olan Z.A. idaresindeki otomobil takla attı. Otomobilde bulunan. Z.A., S.Ç., M.K. ve V.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk tedavilerinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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