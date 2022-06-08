Dargeçit ilçesinden Midyat ilçesine doğru seyir halinde olan Z.A. idaresindeki otomobil takla attı. Otomobilde bulunan. Z.A., S.Ç., M.K. ve V.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk tedavilerinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.