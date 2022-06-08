Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
Kanlar içinde kalan yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinden kaçan bir kişiyi tabancayla birlikte yakaladı.
Firarda olan S.Ç.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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