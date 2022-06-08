Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Kanlar içinde kalan yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinden kaçan bir kişiyi tabancayla birlikte yakaladı.

Firarda olan S.Ç.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

