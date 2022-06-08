Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonu
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Espiye ve Keşap ilçelerinde T.A'ya ait ev ve iş yerinde yaptıkları aramalarda 270 gram kubar esrar ele geçirdi.
T.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu
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