Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman? Yeminli mali müşavirlik sınavları başvuru tarihleri...
Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman yapılacak? Bu yılın ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavı 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. Yeminli mali müşavirlik sınavları başvuru tarihleri...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 13 Haziran-4 Temmuz, tekrar katılacakların 27 Haziran-18 Temmuz dönemlerinde başvuru yapması gerekiyor.
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.
Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.
Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları, 20-29 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.
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