Güzelceçay Tüneli içinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği devrilen bir araçtaki yaralılar, tatbikata katılan jandarma, AFAD, sağlık, emniyet, itfaiye ve Karayolları görevlilerince araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Tatbikatta ayrıca, ekipler arasında kaza anında koordinasyonun sağlanması da uygulamalı olarak test edildi.