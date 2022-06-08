Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı
Sinop'ta, İl jandarma Komutanlığının koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla trafik kazalarına müdahale tatbikatı düzenlendi.
Güzelceçay Tüneli içinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği devrilen bir araçtaki yaralılar, tatbikata katılan jandarma, AFAD, sağlık, emniyet, itfaiye ve Karayolları görevlilerince araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Tatbikatta ayrıca, ekipler arasında kaza anında koordinasyonun sağlanması da uygulamalı olarak test edildi.
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